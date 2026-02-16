Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında kritik bir mücadeleye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk edecek.
TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede düdük, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'de olacak.
Sarı-kırmızılılar, İtalya'daki rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
YAPAY ZEKADAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ
Sabah'ta yer alan haberde, karşılaşma öncesinde veri analizlerine dayalı yapay zekâ simülasyonları kamuoyuyla paylaşıldı.
JUVENTUS BİR ADIM ÖNDE
Opta verileriyle hazırlanan simülasyona göre Juventus, yüzde 44'lük galibiyet ihtimaliyle maçın favorisi konumunda gösterildi.
GALATASARAY'A YÜZDE 29.9 ŞANS
Aynı raporda Galatasaray'ın kazanma olasılığı yüzde 29.9 olarak hesaplanırken, beraberlik ihtimali ise yüzde 26.1 olarak öne çıktı. Öte yandan Football Meets Data platformu da mücadeleye ilişkin olasılık tahminlerini yayımladı.
JUVENTUS'A YÜZDE 38
Söz konusu analizde Juventus'un galibiyet ihtimali yüzde 38 olarak gösterilirken, beraberlik olasılığı yüzde 26 seviyesinde paylaşıldı.
GALATASARAY'A YÜZDE 36 İHTİMAL
Aynı sitede Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılma şansı ise yüzde 36 olarak tahmin edildi.
RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA
İki takım arasındaki eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak.