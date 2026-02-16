Beşiktaş'ta, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan El Bilal Toure’nin son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Öte yandan yıldız futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.