Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Galatasaray ile oynanacak maç öncesi konuşuyor. Açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE SPALLETTI'NİN AÇIKLAMALARI

"Galatasaray'ın stadındaki atmosfer çok iyi. Işıklar yüksek. Kimse saklanamayacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İki önemli hücum oyuncusuna karşı oynayacağız. İkisinin de çok yüksek kalitesi var. Sahada adeta bir '9 numara ansiklopedisi' mevcut. Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte oynamasına karar verecek kişi. İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri birbirinden farklı. Golcü olarak ceza sahasında nasıl davranacaklarını iyi biliyorlar. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı iyi biliyor.

Onları toptan uzak tutmaya çalışacağız. Galatasaray karşısında korkuyla sahaya çıkamayız. Galatasaray'ın yarı sahasında maçı sürdürmeyi amaçlayacağız. Belki yapamayacağız ama niyetimiz bu.

Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri bekliyoruz. Okan Buruk'un çok büyük bir kişiliği var. Çok iyi ve kaliteli bir teknik direktör. Oyuncuları da aynı şekilde çok kaliteli. Bu düzeyde bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz.

Bu stadyumun ışıkları, maskelerin de içine geçiriyor. Maskenin ötesine gidiyor ve bir zorluk yaratıyor. Ne tür bir suratın olduğunu ortaya çıkarıyor. Mantaliten ve zihniyetin bile okunuyor. Maçımızı kazanmak üzerine oynayacağız."

Weston McKennie:

"Burada yıllar önce oynadım. Atmosferi ve taraftarları iyi biliyorum. Son derece önemli bir maç. Her zaman kazanmayı düşünen bir takımız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya geldik. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Bizim için son derece önemli bir maç. Juventus olarak bütün bu maçlara önem veriyoruz, her zaman kazanmayı düşünen bir takımız. Bu maçı da kazanmayı istiyoruz. Inter maçını geride bırakıp, yarına konsantre olmak istiyorum. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmak için buraya geldik."