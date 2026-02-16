Haberler

Haberler Haberleri

Seren Ay kimdir? Survivor Seren Ay kaç yaşında, nereli?

Seren Ay kimdir? Survivor Seren Ay kaç yaşında, nereli?

Seren Ay Çetin, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran isimler arasında yer alıyor. Hem performansı hem de kişiliğiyle dikkat çeken Seren Ay hakkında “Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?” soruları araştırılıyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:15

Paylaş





ABONE OL

Seren Ay Çetin, Survivor'daki performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya katılmasıyla birlikte "Seren Ay Çetin kimdir?" sorusu en çok aratılan başlıklardan biri oldu. Genç yarışmacı, enerjisi ve iddialı yapısıyla Survivor'da öne çıkıyor. İzleyiciler, Seren Ay'ın yaşı, memleketi ve özel hayatı hakkında bilgi almak istiyor.

SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Çetin, özellikle boks alanında gösterdiği başarılarla adını hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada duyurdu.

SEREN AY ÇETİN'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde önemli başarılara imza atan Seren Ay Çetin, dünya çapında tanınan iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek büyük bir zafere ulaştı. Bu tarihi galibiyetle birlikte WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. Aynı zamanda bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın boksör olarak adını spor tarihine yazdırdı.

Azmi, disiplinli çalışması ve ringdeki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Seren Ay Çetin, Türk kadın boksunun yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Elde ettiği uluslararası başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu.