Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Karabağ ile Eintracht Frankfurt, büyük önem taşıyan bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek isteyen Karabağ, bu maçla birlikte puanını 10’a yükseltmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahne alacak Eintracht Frankfurt ise 4 puanla yer aldığı 33. sıradan çıkıp tur şansını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Karabağ-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?