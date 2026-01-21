Atalanta-Athletic Bilbao maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta programı, Atalanta ile Athletic Bilbao arasında oynanacak hayati karşılaşmayla sürüyor. Turnuvada ortaya koyduğu istikrarlı futbolla ilk 8 iddiasını güçlendiren Atalanta, taraftarı önünde kazanarak puanını 16’ya yükseltmeyi hedefliyor. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ve 32. basamakta bulunan Athletic Bilbao ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp tur şansını korumanın peşinde. Peki, Atalanta-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Atalanta-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Atalanta-Athletic Bilbao maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Athletic Bilbao maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz De Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta