Tottenham-Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Tottenham ile Borussia Dortmund, kritik puanlar için sahaya çıkacak. Son dönemde beklenmedik kayıplar yaşayan Thomas Frank yönetimindeki Tottenham, iç sahada galip gelerek puanını 14’e yükseltmenin peşinde. Rakibiyle aynı puana sahip olan Borussia Dortmund ise Niko Kovac önderliğinde deplasmandan yenilgisiz ayrılıp ilk 8 yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, Tottenham-Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?