UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. haftasında sürüyor. Avrupa'nın devleri sona yaklaşan grup aşamasında ilk 24 biletini kapmak için mücadele ederken Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen, bu hedefi yolunda ciddi bir yara aldı. Alman ekibi, deplasmanda Olympiakos'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. İlk yarıda bulduğu gollerle (Costa ve Taremi) fişi çeken Yunan temsilcisi, 90 dakikanın sonunda güçlü rakibinden 3 puanı kopardı.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos 8 puana yükseldi. Leverkusen ise 9 puanda kaldı.