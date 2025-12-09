UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Bayern Münih konuk ettiği Sporting'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Serge Gnabry, 69 dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah kaydetti.
Sporting tek golü ise 54. dakikada kendi kalesine Joshua Kimmich'ten geldi.
Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran Bayern Münih ilk 8 yolunda avantaj yakaladı.
Sporting ise 10 puanda kaldı.
Bayern Mühin Sporting'i 3 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih evinde Sporting'i mağlup etti. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 09.12.2025 - 23:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Bayern Münih konuk ettiği Sporting'i 3-1'lik skorla mağlup etti.