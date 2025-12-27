CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Bütçeyi aşan yönetim cebinden ödeyecek!" "Bütçeyi aşan yönetim cebinden ödeyecek!" 11:48
Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı! Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı! 11:34
Trabzonspor'dan şampiyonluk sonrası en iyi 17 haftalık dönem Trabzonspor'dan şampiyonluk sonrası en iyi 17 haftalık dönem 11:28
F.Bahçe ve G.Saray'o transferde bekleyen tehlike! F.Bahçe ve G.Saray'o transferde bekleyen tehlike! 10:30
İrfan Can Kahveci için flaş transfer iddiası! İrfan Can Kahveci için flaş transfer iddiası! 10:25
G.Saray'a Madrid'den çifte star! G.Saray'a Madrid'den çifte star! 10:06
Daha Eski
Trabzonspor'da 3 ayrılık kapıda! Trabzonspor'da 3 ayrılık kapıda! 10:02
Beşiktaş'ın yeni savunmaları Süper Lig'den Beşiktaş'ın yeni savunmaları Süper Lig'den 09:26
G.Saray'dan golcü atağı! G.Saray'dan golcü atağı! 09:04
Lewa'dan flaş transfer açıklaması! Lewa'dan flaş transfer açıklaması! 00:53
Lewa'dan flaş transfer açıklaması! Lewa'dan flaş transfer açıklaması! 00:42
F.Bahçe'de o isme 5 talip! F.Bahçe'de o isme 5 talip! 23:41
"Bütçeyi aşan yönetim cebinden ödeyecek!"
Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!
Kışa uygun fit çorbalarla içinizi ısıtın 🍵
Arıboğan’ın mailleri ortaya çıktı!