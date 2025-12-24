Galatasaray yönetimi, Al-Hilal ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki Ruben Neves için harekete geçecek. İşte sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için hamlesini yapacağı tarih ve transferdeki dikkat çeken Mario Lemina detayı... | Son dakika GS spor haberleri

Orta alanda bir türlü Lucas Torreira'nın yanında istikrar sağlayamayan G.Saray, bu bölge için büyük düşünüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Ruben Neves'i transfer listesine alan sarı-kırmızılılar gelecek hafta temaslara başlayacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Neves'i listenin ilk sıralarına yazan sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmaya çalışacak. Oyuncusunu bedelsiz göndermek istemeyen Al Hilal de ayrılığa sıcak bakıyor.