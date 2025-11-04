UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı Kuzey’in soğuk topraklarında sahne alıyor. Galatasaray karşısında yaşadığı 3-1’lik yenilginin ardından toparlanmak isteyen Bodo/Glimt, bu kez ev sahibi olmanın avantajıyla sahada farklı bir hikaye yazmanın peşinde. Norveç temsilcisi, taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak moral depolamayı planlıyor. Ancak karşılarında güçlü bir rakip bulunuyor: Monaco! Fransız ekibi, deplasmanda üç puanı hanesine yazdırıp puanını 5’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Bodo/Glimt-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo/Glimt-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta perdesi, Norveç'te oldukça önemli bir randevu ile aralanıyor. Galatasaray deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılan Bodo/Glimt, taraftarı önünde bu kez şeytanın bacağını kırarak ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. Karşılarında ise hesapları net olan bir rakip var: Monaco! Fransız ekibi, çıktığı zorlu deplasmanda kazanarak puanını 5'e yükseltmenin ve üst sıralara adım adım yaklaşmanın derdinde. Kadrosuyla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, avantajı eline geçirmek için sahaya tüm gücüyle çıkacak. Peki, Bodo/Glimt-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Bodo/Glimt-Monaco maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak Bodo/Glimt-Monaco maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Maatta; Klynge, Berg, Fet; Auklend, Helmersen, Hauge

Monaco: Kohn; Kehrer, Salisu, Henrique; Diatta, Teze, Golovin, Ouattara; Akliouche, Minamino; Balogun