Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında sahasında Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Mücadele sonrası maçın en iyi oyuncusu seçilen Karabağlı futbolcu Elvin Cəfərquliyev açıklamalarda bulundu. "Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum. Sizleri çok seviyoruz" diye konuşan Cəfərquliyev, "Bu hikayenin sonunu nerede görüyorsun?" sorusuna ise "Hikayenin sonu nerede biter bilmiyorum şu anda çok gururluyum." şeklinde yanıtını verdi.