Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Portekiz temsilcisi Porto, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Porto, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Kızılyıldız ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...