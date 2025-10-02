UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Rakow Czestochowa, ilk hafta maçında Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Rakow Czestochowa, Romanyalı rakibi Universitatea Craiova'yı ağırlayacak.

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Ishmael Barbara'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını Luke Portelli ve James Muscat üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Philip Farrugia oturacak.