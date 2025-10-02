Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında İskoç ekibi Rangers'i konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Sturm Graz, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Rangers ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...