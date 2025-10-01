Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri İngiltere'de oynanacak. Arsenal ile Olympiakos, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Arsenal-Olympiakos maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Arsenal-Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...