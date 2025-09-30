Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri Kıbrıs Rum Keisimi'nde oynanacak. Pafos FC ile Bayern Münih, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Pafos FC-Bayern Münih maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...