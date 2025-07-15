Shkendija 79-The New Saints maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Shkendija 79 ile The New Saints kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden berabere ayrılan ekipler, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Shkendija 79-The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
SHKENDIJA 79-THE NEW SAINTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Shkendija 79-The New Saints maçı 15 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.