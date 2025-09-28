Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
Rize'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Çaykur Rizespor : Fofana, Taha, Mochi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Mithat, Augusto, Sakyi, Sowe.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Gueye.
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.