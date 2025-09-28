Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Rize'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...