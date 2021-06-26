Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Kyriakos Papadopoulos ile anlaştı!

29 yaşındaki Yunan oyuncu daha önce Bundesliga'da Hamburg, Leverkusen, Schalke, Leipzig gibi takımlarda forma giydi.

Kyriakos Papadopoulos, geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımında oynamıştı. Papadopoulos, kariyerinde 33 kez de Yunanistan A Milli Takımı forması giydi.

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