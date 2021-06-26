26 Haziran 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Kyriakos Papadopoulos ile anlaştı!

Rizespor Papadopoulos ile anlaştı!
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Yunan savunma oyuncusu Kyriakos Papadopoulos ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki stoper kariyerinde daha önce Hamburg, Leverkusen, Schalke ve Leipzig gibi takımlarda ter dökmüştü. | Son dakika spor haberleri

29 yaşındaki Yunan oyuncu daha önce Bundesliga'da Hamburg, Leverkusen, Schalke, Leipzig gibi takımlarda forma giydi.

Kyriakos Papadopoulos, geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımında oynamıştı. Papadopoulos, kariyerinde 33 kez de Yunanistan A Milli Takımı forması giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

RİZESPOR HABERLERİ
Rizespor ses getiren bir takım olacak "Rizespor ses getiren bir takım olacak"
PFDK'dan Fenerbahçe ve Rizespor'a ihtar! PFDK'dan Fenerbahçe ve Rizespor'a ihtar!
Karadeniz takımlarından dostluk mesajı! Karadeniz takımlarından dostluk mesajı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör