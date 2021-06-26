26 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Kyriakos Papadopoulos ile anlaştı!
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Yunan savunma oyuncusu Kyriakos Papadopoulos ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki stoper kariyerinde daha önce Hamburg, Leverkusen, Schalke ve Leipzig gibi takımlarda ter dökmüştü. | Son dakika spor haberleri
29 yaşındaki Yunan oyuncu daha önce Bundesliga'da Hamburg, Leverkusen, Schalke, Leipzig gibi takımlarda forma giydi.
Kyriakos Papadopoulos, geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımında oynamıştı. Papadopoulos, kariyerinde 33 kez de Yunanistan A Milli Takımı forması giydi.
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