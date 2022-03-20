Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'i ile resmen başladı. Bahreyn GP'de kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc; ikinci yine Ferrari'den Carlos Sainz ve 3. ise Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez ise yarış dışı kaldı. Dev yarışta yaşananları editörlerimiz Görkem Ağgündüz ve Ali Genç değerlendirdi...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı. Redbull'dan Max Verstappen ve Sergio Perez'in yarış dışı kaldığı Bahreyn GP'sinde yaşananları, editörlerimiz Görkem Ağgündüz ve Ali Genç Futbol Plus ekranlarında yorumladı...

Şampiyonada 2022 sezonu, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışla başladı.

Ferrari'den Charles Leclerc, RedBull'dan Max Verstappen ve Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, 57 turluk yarışı, uzun süre başladıkları sırada götürdü.

Pierre Gasly'nin (AlphaTauri) aracının motor arızası nedeniyle yolda kalması üzerine 46. turda piste güvenlik aracı girdi. Leclerc, güvenlik aracının pisti terk ettiği 51. turda liderliğini korudu.

Bitime üç tur kala yarış, RedBull takımı adına kabusa döndü. Önce son şampiyon Verstappen, otomobilindeki sorun nedeniyle yarış dışı kaldı, Perez ise son turda spin atarak yarışı puansız kapadı.

En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Leclerc, 1:37:33.584'lük derecesiyle kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Ferrari pilotları, 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise beşincilikten üçüncülüğe yükselerek podyum şansı yakaladı. Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell ise dördüncülük elde etti.

Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 27 Mart'ta yapılacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 26 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 18

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

4. George Russell (Büyük Britanya): 12

5. Kevin Magnussen (Danimarka): 10

TAKIMLAR

1. Ferrari: 44

2. Mercedes: 27

3. Haas: 10

4. Alfa Romeo: 9

5. Alpine: 8