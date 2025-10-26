Norris Meksika'da pole pozisyonunda!

2025 Meksika Grand Prix’si sıralama turlarında McLaren pilotu Lando Norris, 1:15.586’lık turuyla yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Norris’in arkasında Ferrari’den Charles Leclerc ve takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

2025 Formula 1 sezonunun 20. durağı olan Meksika Grand Prix'si sıralama turlarında heyecan doruktaydı. Autódromo Hermanos Rodríguez pistinde nefes kesen bir mücadelenin ardından McLaren pilotu Lando Norris, 1:15.586'lık turuyla pole pozisyonunun sahibi oldu. Norris'in arkasında Charles Leclerc ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sırayı aldı.

Yarış, Türkiye saatiyle 23.00'te koşulacak.

Q1: ÇAYLAK HADJAR ZİRVEDE

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürpriz bir isim damga vurdu. Isack Hadjar, 1:16.733'lük etkileyici derecesiyle Q1'in en hızlı ismi oldu. Amerika'daki kazasının ardından pistlere dönen genç pilot, temposuyla alkış topladı. Takım arkadaşı Liam Lawson altıncı sırada yer alırken, Hamilton, Russell, Norris ve Ocon da üst sıralarda kendilerine yer buldu.

Son dakikalarda temposunu artıran Leclerc, Bearman ve Verstappen, eleme hattından çıkarak Q2'ye kalmayı başardı.

Q1'de elenen isimler: Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll ve Colapinto.

Q2: NORRIS HIZLANDI, HAMILTON TAKİBİ BIRAKMADI

İkinci bölümde temposunu artıran Lando Norris, 1:16.252'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmadı. McLaren pilotu, özellikle ilk ve son sektördeki üstünlüğüyle göz doldurdu.

Hamilton, 0.2 saniye farkla ikinci olurken, Russell üçüncü sırayı aldı. Verstappen dördüncü, Sainz beşinci oldu. Leclerc ve Piastri sırasıyla altıncı ve yedinci sırayı paylaştı.

Q3'e son anda kalan isimler Antonelli, Bearman ve Hadjar oldu.

Q2'de elenen pilotlar: Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso ve Lawson.

Q3: POLE POZİSYONU NORRIS'İN!

Son bölümde sahne yine Lando Norris'indi. 1:15.586'lık kusursuz turuyla zirveye oturan Norris, Meksika'da pole pozisyonunu elde etti. Charles Leclerc, sadece 0.262 saniye farkla ikinci sırayı aldı.

Lewis Hamilton, 1:15.938'lik turuyla üçüncü olurken, Russell dördüncü, Verstappen beşinci sırayı aldı. Antonelli, altıncı sırada Mercedes'in güçlü performansına katkı sağladı.

Sainz ve Piastri, yedinci ve sekizinci sırayı alırken; hafta sonunun parlayan ismi Isack Hadjar, Q3'te dokuzuncu olarak büyük bir başarıya imza attı. Oliver Bearman ise seansı onuncu sırada tamamladı.