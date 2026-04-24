Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Montella'dan flaş hamle
Real Madrid formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı cephesinde endişe artarken, teknik direktör Vincenzo Montella sürece dahil oldu. Dev turnuva öncesi tüm gözler genç yıldızın sahalara dönüş tarihine çevrildi. İşte detaylar…
Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Real Madrid'in en önemli isimlerinden olan Arda Güler sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.
Deportivo Alaves ile oynanan maçın 58. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki yıldız, takımının dünkü çalışmasında yer almadı.
4 HAFTA YOK
Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Yıldız futbolcu, Real Madrid için sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek. Bu gelişme üzerine A Milli Takım heyeti harekete geçti.
MONTELLA'DAN TELEFON
Teknik direktör Montella, telefona sarılıp Arda'yı arayarak durumunu sordu ve moralini bozmamasını istedi.
Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.
Milli oyuncunun 14 Haziran'da Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak Dünya Kupası'na kadar oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Arda Güler hazırlık maçlarında ise riske edilmeyecek.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta görev alırken 6 gol 14 asistlik performans sergiledi.
D grubunda yer alan Türkiye Dünya Kupası'nda ilk maçını 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.