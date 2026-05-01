Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor! Ligin 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gidado, Kozlowski, Camara, Bayo

Beşiktaş: Ersin, Yasin, Uduokhai, Djalo, Taylan, Asllani, Jota, Salih, Cengiz, Rashica, Mustafa

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele saat 20.00'de beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Zorlu müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Musrafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I ÜMİT ÖZTÜRK OLDU

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SINIRDA!

Beşiktaş'ta, Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, kart görmeleri halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP'TE GÜLEMİYOR!

İki takım arasındaki rekabette ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi (3 Yenilgi, 3 Beraberlik).

Toplam 13 randevuda Beşiktaş'ın 5, Gaziantep'in 4 galibiyeti bulunurken; 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.