CANLI | İsviçre-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre - Türkiye kadın milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Kadınlar Euro Elemeleri’nde kritik randevu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İsviçre kadın millî futbol takımı, sahasında Türkiye kadın millî futbol takımı karşısında mücadele edecek. UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta oynanacak karşılaşmada Türkiye, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın yayın detayları merak ediliyor. Bugün oynanacak İsviçre - Türkiye kadın milli maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği araştırılıyor.