Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan oyuncu ile ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın uzun bir süredir transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili menajeri açıklamalarda bulundu.
Fabrizio Romano'ya konuşan menajer, transfer gündemindeki Galatasaray iddialarına açıklık getirdi.
"INTER'DE ÇOK MUTLU"
"Genel bir kural olarak söylentiler hakkında yorum yapmam. Ancak bu durumda, gerçekleri kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter Milan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de kulübünde oldukça mutlu.
"SOMUT BİR GİRİŞİM OLMADI"
Galatasaray'a olası bir transferle ilgili kamuoyundaki spekülasyonlar geçmişte de defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor. Ancak gerçekler net: Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme gerçekleşti. Hiçbir zaman somut bir girişim ya da talep olmadı.
"ASIL ÖNEMLİ OLAN KONU..."
Hakan şu anda tamamen asıl önemli olan konuya odaklanmış durumda: Inter Milan, şampiyonluk mücadelesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte başarıya ulaşmak. Her hafta sahadaki performansı, tutkusu ve sorumluluk bilinciyle kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor.
"ONUN İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"
Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada milli takım kaptanı olarak ülkesine liderlik edecek olması onun için büyük bir onur ve her şey demek."