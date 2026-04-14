Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan eski oyuncusu ve milli futbolcu Ozan Kabak, kulübü Hoffenheim ile sözleşme uzattı.



Almanya Bundesliga'da mücadele eden Hoffenheim duyuruyu şu açıklamayla yaptı:



"Savunmacımız Ozan Kabak ile 2026 yılına kadar geçerli olan sözleşmeyi uzun vadeli olarak uzattık."

Hoffenheim uzun sakatlığım sırasında bana destek oldu ve her zaman inandı. Gelişimin bir parçası olmaya devam etmek için enerji ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.



PERFORMANSI



Milli oyuncu, bu sezon Hoffenheim forması ile 21 maça çıkıp 4 gollük performans kaydetti.