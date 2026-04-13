FIFA 2026 Dünya Kupası'nda, A Milli Futbol Takımımızın maçlarını oynayacağı şehirler ve statlar belli oldu.
14 Haziran 2026 saat 07.00'deki Avustralya-Türkiye müsabakası Vancouver Stadı'nda, 20 Haziran 2026 saat 06.00'daki Türkiye-Paraguay mücadelesi San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda ve 26 Haziran 2026 saat 05.00'teki Türkiye-ABD karşılaşması Los Angeles Stadı'nda oynanacak.
İŞTE O STATLARIN GÖRÜNTÜSÜ:
