A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini elemesi hâlinde Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Öte yandan Türkiye'nin turnuvaya katılması durumunda kazanacağı para ödülü de netleşti.
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın para ödüllerini açıkladı.
Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar dağıtılacak. Bu miktar, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor.
2026 Dünya Kupası için belirlenen para ödülleri şu şekilde:
Şampiyon: 50 milyon dolar İkinci: 33 milyon dolar Üçüncü: 29 milyon dolar Dördüncü: 27 milyon dolar 5-8'incilik: 19 milyon dolar 9-16'ncılık: 15 milyon dolar 17-32'ncilik: 11 milyon dolar 33-48'incilik: 9 milyon dolar
Turnuvaya katılan her takıma ayrıca 1,5 milyon dolar katılım payı verilecek.
Türkiye'nin Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılması hâlinde 10,5 milyon dolar ayak bastı parası kazanacağı belirtildi. A Milli Takım'ın turnuvadaki performansına göre elde edeceği toplam gelir ise aldığı derecelere bağlı olarak artacak.