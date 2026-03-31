U21 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
U21 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, karşılaşmanın 36. dakikasında saha kenarında bir anda yere yığıldı.
Egemen Korkmaz için sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu ve oyun alanına ambulans girdi.
Egemen Korkmaz için sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken futbolcular soyunma odasına gönderildi.
Egemen Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Egemen Korkmaz'ın bilincinin yerinde olduğu kaydedildi.
KIRMIZI KART SONRASI İTİRAZ ETTİ
Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'a çıkan kırmızı kart sonrası itiraz ederken bir anda yerde kaldı.
Yedek kulübesindeki futbolcular ilk olarak sağlık ekiplerine seslenen isimler oldu.
SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026
