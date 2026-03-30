2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Türkiye ile kozlarını paylaşacak Kosova'da Fidan Aliti suskunluğunu bozdu. Alanyaspor forması da giyen Fidan Aliti, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile karşılaşacak olmalarına dair Fidan Aliti, "Oldukça iyi durumdayız ve maça da ekibimizle birlikte iyi hazırlanıyoruz. Salı gününü bekliyoruz. Çok özel bir maç olacak bizim her oyuncumuz için. Hayalleri gerçek kılabilecek bir karşılaşma. Pozitif bir his olduğunu söyleyebilirim" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen oyunculara parantez açan Fidan Aliti, "Türkiye oldukça güçlü bir milli takıma sahip. Her pozisyonda üst seviyede oyuncular bulunuyor. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular gerçekten fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.