İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı! İşte milli takıma alınma sebebi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna davet edilmişti. Ay-yıldızlılarımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın bu kararının arkasında yatan neden ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının kadrosuna İrfan Can Kahveci'yi de dahil etmesi sürpriz olarak değerlendirilmişti.
3 haftadır Fenerbahçe'de kadro dışı olan tecrübeli oyuncu, kulübünde forma giymese de İtalyan hocanın kendisine güveni devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, teknik ekip tarafında İrfan Can'ın A Milli Takım'a her zaman katkı sağlayan bir isim olduğu ve az süre aldığı karşılaşmalarda bile faydalı işler yaptığı kanaati, aday kadroya seçilmesinde etkili oldu.
SAHA İÇİ VE SAHA DIŞINDA KATKI SAĞLIYOR
Ay-Yıldızlılar'da 30 yaşındaki oyuncu, hem saha içinde hem saha dışında örnek olarak görülüyor.
Futbolcusunun takıma sürekli ve ciddi katkılar yaptığını düşünen Montella, Fenerbahçe ile sorunlar yaşamasına rağmen milli takım grubuyla birlikte olmasını uygun buldu.
Montella'nın bu kararı, Fenerbahçe kulübüne de İrfan'ın milli takım için önemine ve kaybedilmemesi gerektiğine dair bir mesaj taşıyor.