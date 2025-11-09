Haberler Milli Takım Haberleri İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı! İşte milli takıma alınma sebebi

İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı! İşte milli takıma alınma sebebi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna davet edilmişti. Ay-yıldızlılarımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın bu kararının arkasında yatan neden ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...









A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının kadrosuna İrfan Can Kahveci'yi de dahil etmesi sürpriz olarak değerlendirilmişti.

3 haftadır Fenerbahçe'de kadro dışı olan tecrübeli oyuncu, kulübünde forma giymese de İtalyan hocanın kendisine güveni devam ediyor.