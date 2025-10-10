CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan flaş F.Bahçe hamlesi! Gelen teklifi... İsmail Kartal'dan flaş F.Bahçe hamlesi! Gelen teklifi... 09:10
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak 08:56
G.Saray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldı G.Saray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldı 01:05
G.Saray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldı G.Saray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldı 01:04
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:15
Osimhen’in İtalyan polisine verdiği ifade ortaya çıktı! Osimhen’in İtalyan polisine verdiği ifade ortaya çıktı! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe'de kadro dışı kararı çıkacak mı? F.Bahçe'de kadro dışı kararı çıkacak mı? 00:15
G.Saray'dan Icardi'ye şartlı sözleşme! Yönetimden flaş hamle G.Saray'dan Icardi'ye şartlı sözleşme! Yönetimden flaş hamle 00:15
Duran'dan flaş paylaşım! Duran'dan flaş paylaşım! 00:15
Fenerbahçe Yönetimi'nden flaş karar! Fenerbahçe Yönetimi'nden flaş karar! 00:15
En-Nesyri'den tepki çeken hamle! Archie Brown'un ardından... En-Nesyri'den tepki çeken hamle! Archie Brown'un ardından... 00:14
Yönetimden Okan Buruk'a büyük jest! İşte yeni maaşı Yönetimden Okan Buruk'a büyük jest! İşte yeni maaşı 00:14
Milliler Bulgaristan karşısında sahne alıyor!
Bulgaristan-Türkiye maçının hakemi açıklandı!
Kapalıçarşı canlı altın kuru takibi 10 Ekim 2025
Süper Loto sonuçları | 9 Ekim