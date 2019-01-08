08 Ocak 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Alican Özfesli Medipol Başakşehir'de

Alican Özfesli Medipol Başakşehirde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 08.01.2019

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu , lideri 'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyecek Alican için , bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. de olduğu gibi Altınordu, sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak.

Altınordu'da profesyonel olan Alican, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı. Son olarak 'da forma giyen genç futbolcu, alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Futbolcunun kırmızı-lacivertli kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.


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