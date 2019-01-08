Alican Özfesli Medipol Başakşehirde

08 Ocak 2019, Salı
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Altınordu'da profesyonel olan Alican, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı. Son olarak Ümit Milli Takım'da forma giyen genç futbolcu, alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Futbolcunun kırmızı-lacivertli kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Alican Özfesli Medipol Başakşehir'de
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Alican Özfesli, Süper Lig lideri Başakşehir'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezon sonuna kadar Altınordu'da kiralık olarak forma giyecek Alican için Başakşehir, bonuslarla birlikte 1 milyon euro ödeyecek. Cengiz Ünder de olduğu gibi Altınordu, sonraki satıştan yüzde 25 pay alacak.
Altınordu'da profesyonel olan Alican, sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev alıp, 2 kez rakip fileleri sarstı. Son olarak Ümit Milli Takım'da forma giyen genç futbolcu, alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Futbolcunun kırmızı-lacivertli kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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