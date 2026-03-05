Galatasaray kasayı doldurdu! Tam 5.5 milyar...
Galatasaray, sahada olduğu kadar mali anlamda da güçlü bir performans sergiliyor. Son dönemde kulübün elde ettiği bir gelir kalemi de öğrenildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 05.03.2026 - 12:55
Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Grubunu lider olarak tamamlayan Cimbom, turnuvada çeyrek finale adını yazdırırken mücadele ettiği her kulvarda iddialı olduğunu da gösterdi.