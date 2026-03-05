Üçlü defans ile çıktılar. Tek stoperin (Yiğit Efe) yanına iki bek; Mert ve Levent. Pozisyonları değil ama topla ilişkileri diğer benzerlerinden iyi. Dolayısı ile Antep takımı ne kadar sıkıştırmak istese de top kaybı olmadan geçirdiler paslarını. İki nokta var aklıma takılan. Nottingham'daki performansı kaleci Tarık'a bir maç daha hak ettiriyordu. Mert Günok kararında "kıdem" konuşmuş. Musabba'nın geriye doğru gidişi de enteresan. Kasımpaşa maçından sonra dünkü oyunu. Hem de gol atmasına rağmen. Görüşme odasına davet edilmeli.