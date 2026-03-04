Haberler

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 4 Mart Sayısal Loto ne kadar devretti?

4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlandı. Milyonlarca lira değerindeki büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanan çekilişte kazanan numaralar belli oldu. Haftanın en çok beklenen şans oyunu çekilişinde 6 bilen talihli çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. Sayısal Loto sonuçları MPİ resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından anında öğrenilebiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını kontrol etmek isteyenler için detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.03.2026 06:41

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 4 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Haftanın merakla beklenen çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, "4 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "6 bilen çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından belirlenen 6 şanslı numara resmi olarak duyuruldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı da sonuç ekranında yer aldı. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve kupon sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden bilet kontrol işlemlerini yapabiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 4 Mart Çarşamba günü saat 21.30'da çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 4 MART SONUÇLARI

44-67-46-60-88-87

Joker: 21

SüperStar: 32

SAYISAL LOTO 2 MART KAZANDIRAN NUMARALAR

80-26-58-65-29-18

Joker: 21

SüperStar: 8

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

