Fenerbahçe'nin orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan İsmail Yüksek ise Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Özellikle Fransa'dan Olympique Marsilya ve Lyon'un gündeminde uzun süredir yer alan milli oyuncu, yurtdışına transfer olması halinde yeri doldurulması gereken önemli isimlerden bir tanesi olacak.