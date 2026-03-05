Fenerbahçe'de orta sahaya transfer operasyonu: Fred, Edson veya İsmail ayrılırsa
Şampiyonluk yarışına kilitlenmiş olan Fenerbahçe'de yönetim, bir yandan yeni sezonun kadro planlamasını oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertliler; Fred, Edson Alvarez veya İsmail Yüksek'in ayrılması durumunda orta sahaya yapacağı takviyeyi şimdiden belirledi. İşte Fenerbahçe'nin orta saha planı... | FB Spor haberleri
Şampiyonluk yarışında yoluna devam eden Fenerbahçe, gelecek yılın kadro planlamasını da şimdiden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde, yeni sezon öncesi orta saha pozisyonu için önemli değişiklikler gündeme gelebilir.
N'Golo Kante transferi sonrası takımdan gönderilmek istenen Fred'in sezon sonunda ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Brezilyalı, ülkesine geri dönebilir.
Kanarya'nın gelecek sezon planlamalarında yer almaması beklenen bir başka isimse Edson Alvarez. Sezon başında 22 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla West Ham'dan kiralanan Meksikalı orta saha, sakatlığı sebebiyle bu sezon yaklaşık 20 maç kaçırdı.
Fenerbahçe'nin orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan İsmail Yüksek ise Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Özellikle Fransa'dan Olympique Marsilya ve Lyon'un gündeminde uzun süredir yer alan milli oyuncu, yurtdışına transfer olması halinde yeri doldurulması gereken önemli isimlerden bir tanesi olacak.
Orta sahada yaşanması olası olan bu değişiklikler sebebiyle Fenerbahçe transfer komitesi, rotasını belirledi.
Africafoot'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi öncesinde Pape Matar Sarr'ı transfer listesine aldı.
Senegalli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'nin yaz için belirlediği öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın radarında bulunuyor. Tottenham'ın, iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satabileceği ifade edildi.
Bu sezon Tottenham ile 28 maçta görev alan Sarr, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Tottenham ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden orta sahanın, güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.