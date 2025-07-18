Ölüm Yarışçıları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roy Knyrim'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölüm Yarışçıları filminin konusu ne? Ölüm Yarışçıları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ÖLÜM YARIŞÇILARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Aynı yıl vizyona giren Death Race filminin bir klişesi olarak kabul edilen Death Racers , distopik bir Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül ve abartılı bir yarışta yarışan suçlu takımlarını konu alır . Hip hop ikilisi Insane Clown Posse ve profesyonel güreşçi Scott "Raven" Levy'nin başrollerini paylaştığı film , The Asylum tarafından doğrudan videoya aktarılmıştır.
ÖLÜM YARIŞÇILARI OYUNCULARI KİM?
Joseph Bruce
Joseph Utsler
Scott Levy
Jason Ellefson Fred
Jennifer Elizabeth Keith
Thereese
Dean Kreyling
Robert Pike Daniel
Stephen Blackehart
Damien Puckler
Dustin Fitzsimons
Jesse Pate
Caroline Attwood
Rick Benedetto
Koco Limbevski
Paolo Carascon
Anya Benton
ÖLÜM YARIŞÇILARI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ölüm Yarışçıları filminin yapım yılı 2008'dir.