Ölüm Yarışçıları (Death Racers) filmi konusu | Ölüm Yarışçıları oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Ölüm Yarışçıları filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Roy Knyrim'in yönettiği film hakkında sorgulanan Ölüm Yarışçıları filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Ölüm Yarışçıları filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roy Knyrim'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölüm Yarışçıları filminin konusu ne? Ölüm Yarışçıları oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLÜM YARIŞÇILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Aynı yıl vizyona giren Death Race filminin bir klişesi olarak kabul edilen Death Racers , distopik bir Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül ve abartılı bir yarışta yarışan suçlu takımlarını konu alır . Hip hop ikilisi Insane Clown Posse ve profesyonel güreşçi Scott "Raven" Levy'nin başrollerini paylaştığı film , The Asylum tarafından doğrudan videoya aktarılmıştır.

ÖLÜM YARIŞÇILARI OYUNCULARI KİM?

Joseph Bruce

Joseph Utsler

Scott Levy

Jason Ellefson Fred

Jennifer Elizabeth Keith

Thereese

Dean Kreyling

Robert Pike Daniel

Stephen Blackehart

Damien Puckler

Dustin Fitzsimons

Jesse Pate

Caroline Attwood

Rick Benedetto

Koco Limbevski

Paolo Carascon

Anya Benton

ÖLÜM YARIŞÇILARI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ölüm Yarışçıları filminin yapım yılı 2008'dir.