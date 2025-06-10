Mehmed:Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 49.bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 49. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 49. BÖLÜM İZLE MEHMED: FETİHLER SULTANI TÜM BÖLÜMLER İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Çandarlı, Zağanos'un oyununa gelerek her şeyi anlatmış, Mehmed bizzat Çandarlı'dan geçmişte yaşananları duymuştur. Mehmed, Çandarlı'yı derhal zindana attırmıştır. Zağanos başarısından dolayı sadrazam makamının kendisine tevdi edilmesini beklerken hiç ummadıkları bir şey olmuş ve Sultan Mehmed, Mahmud Paşa'yı payitahta çağırmıştır. Evrenosoğullarını, Pontus'ta esaretten kurtaran Mahmud, sultanın emri üzerine Payitaht'a kalmıştır. Mahmud'un gelişi Çandarlı'yı da üzmüş, artık yolun sonuna geldiğini Çandarlı da anlamıştır.

Yeniçeriler ise Çandarlı'nın infazının durdurulması için gerekirse isyan dahi çıkartabileceklerini ikrar ediyor, Kurtçu ise onları yatıştırmaya çalışıyordur. Ancak Kurtçu'yu dahi karşılarına alarak bir isyana kalkışırlar. Muvaffak olabilecekler mi, yoksa Mehmed'in gadriyle mi karşılaşacaklar?

Mahkeme yapılır. Sultan Mehmed davacı, Çandarlı ise davalı olarak Hızır'ın karşısındadır. Suçlamalar okunur ve Çandarlı suçlu bulunur, infaz edilecektir. Artık Çandarlı devri bitmiştir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SON BÖLÜM İZLE MEHMED: FETİHLER SULTANI TÜM BÖLÜMLER İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Selim Bayraktar

Fikret Kuşkan

Tuba Ünsal

Seçkin Özdemir

Teoman Kumbaracıbaşı