Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayın Eşref Rüya tüm bölümler için tıklayın

EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Eşref, Nusret'i öldürerek tüm düşmanlarına gözdağı verir. Durumun ciddiyetini anlayan Kadir, artık maskesinin düşmek üzere olduğunu hisseder. Eşref'le yüzleşme vakti geldiğinde ise, bunun her şeyi yoluna koymak için son şansı olduğunu fark eder.

Nisan, itirafçı olmaya hazırdır fakat o yola bir kez girdi mi geri dönüşü olmayacağını bilir. Çiğdem'den kurtulmak için kartlarını dikkatli oynamalı, söyleyeceklerini iyi seçmelidir. Öte yandan, Eşref'e olan takıntısı doruk noktasına ulaşan Çiğdem, her şeyi alt üst etmeye hazırlanır. İhanete tahammülü kalmayan Eşref, Nisan'la ilişkilerini kökünden değiştirecek beklenmedik bir hamle yapacaktır.

Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı izle Eşref Rüya tüm bölümler için tıklayın

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.