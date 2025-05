Can Borcu yeni bölüm izle - atv Can Borcu 22. bölüm izle

Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 22. bölüm bilgileri...

CAN BORCU 22. BÖLÜM İZLE

CAN BORCU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, Yasemin'e olan takıntılı aşkında önündeki son engeli kaldırdığını düşünüyordur. Ama Yasemin hayatını riske atarak Ferit'in karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Çınar'ın aniden ortadan kaybolması herkesi sarsarken, Yasemin ve Mehmet gerçeğin peşine düşer. Mehmet zekice yatığı planla Emel'i köşeye sıkıştırır ve gerçekler bir bir ortaya dökülür.

Yasemin ise Mehmet'ten habersiz kendi oyununu devreye sokar. Ancak planı başta kusursuz görünse de beklenmedik bir şekilde tersine döner ve Yasemin kendini bir kâbusun tam ortasında bulur.

Mehmet, Ferit'in Çınar'ı öldürdüğünü öğrenir. Henüz Çınar'ın yaşadığından habersizdir. Ferit'i öldürecek kadar gözü döner. Ancak Handan, Çınar'ın yaşadığını öğrenir ve çok geç olmadan Mehmet'i durdurmak zorundadır.

Emel'in, Defne üzerinden kurduğu oyun ve Yasemin'e yönelttiği tehditler de ortaya çıkarken, Yasemin bu kez başka bir tehlikenin içine sürüklenir.

Aile, ihanet ve intikam sarmalında herkesin yüzleşmek zorunda olduğu bir son vardır. Peki bu sona herkes hazır mıdır?

CAN BORCU KONUSU NEDİR?

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler. Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar. Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...