Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi 193. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 193. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 193. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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Kuruluş Osman 193. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 192. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Emre Bey'in paylaştığı dizinin ekranlara gelecek olan 192. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 192. bölüm bilgileri...

KURULUŞ OSMAN GEÇEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'den Sürpriz Toy Kararı

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi?

Claudius ve Sofia yeniden sahnede… Bu kez görevleri çok daha büyük!

Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...

Claudius ve Yiğit Bey'den Tehlikeli Birliktelik

Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.

Osman Bey'in İçsel Yükü: Turgut Gazi'ye Açılıyor

Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.

Bala Hatun'dan Kadınlara Vazife: Fatma ve Oğuz Karşı Karşıya!

Bala Hatun, Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve gönderir. Bu yolculukta onlara Oğuz da eşlik eder. Oğuz, Fatma ile konuşmak istese de aralarındaki tatlı-sert çekişme yeniden alevlenir. Bu atışmaların ardında filizlenen duygular mı var?

Sofia'nın Karanlık Yüzü Ortaya Çıkıyor

Sofia, yeniden karanlık tarafa geçerek Osman Bey'in fütuhat planlarını engellemek üzere harekete geçer. Bala Hatun ve Halime hazırlıksız yakalanırken, özellikle Halime ilk kez bu kadar yakından Sofia'nın tehlikesiyle yüzleşir. Halime, Sofia'yı durdurabilecek midir?

Claudius Tuzak Kuruyor: Osman Bey Ne Yapacak?

Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir. Osman Bey, hedefe ulaşmak için bu oyunu nasıl bozacaktır?

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Kuruluş Osman 193. bölüm fragmanı izle