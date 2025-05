Can Borcu son bölüm fragmanı izle - Can Borcu 21. bölüm fragman

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle diziseverleri heyecanlı bir bekleyişe sürüklüyor.

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı.

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner. Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır. Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir...

Aileyi bir arada tutmaya çalışan Çınar ve Yasemin ise bu çabanın ortasında birbirlerine yakınlaşırlar.

Diğer yandan Emel cephesinde planlar daha da karanlıklaşmaktadır. Ferit'in psikolojisi giderek bozulmakta, Yasemin'in reddiyle öfke ve kırılganlık arasında savrulmaktadır. Emel, oğlunun iyiliği için sözde her şeyi göze alırken, aslında kontrolünü tamamen kaybetmiş bir anne figürü haline gelir. Sude'yi ve Yekta'yı yanına çekerek kurduğu ittifak, sadece Handan ve Mehmet'i değil, onların tüm sevdiklerini hedef almaktadır. Çocuklar hastanede yaşam savaşı verirken, Emel ve ortakları sinsice yeni hamleler yapmaya hazırlanır.

Bu sırada Rüzgar, Defne ve Doğa'nın bu hale gelmesine neden olan planı ortaya çıkarın Çınar ve Yasemin. Handan ve Mehmet ya aile olarak bir arada kalacaklardır ya da çocukların karşı çıktığı bu evliliği bitireceklerdir.

Onlar tüm bu aile olma dengeleri arasında kararlar alırken Yasemin ve Çınar cephesinde her şey hızla ilerler. Artık adını koyacakları bir ilişki başlamıştır ama bilmedikleri bu başlangıcın Çınar'ın sonunu getireceğidir. Ferit artık en karanlık tarafını seçmiştir.

