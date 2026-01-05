Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Inter'den kadrosuna katmak istediği Davide Frattesi transferinde yeni bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, orta saha için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı kırmızılıların, Inter'in İtalyan yıldızı Davide Frattesi'yi transfer etmek adına yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio; Galatasaray'ın, Frattesi için Inter ile yeni görüşmelere başladığını aktardı. Haberde, taraflar arasında temasların sürdüğü ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade edildi.

Öte yandan Frattesi'nin de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Inter formasıyla 15 resmi maça çıkan Frattesi, 2 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER: