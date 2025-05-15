Siyah Kalp dizisi son bölüm kesintisiz izle full - Siyah Kalp 32. yeni bölüm izle

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 32. bölüm izleme linki ve detaylar...

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 32. bölüm izleme linki ve detaylar...

SİYAH KALP 32. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Sumru, Halil'in iftiralarına dayanamayarak Nihayet'in getirdiği silahı ateşlemiştir. Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir. Sumru ve Nihayet'in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer. Fakat Sumru'nun evlatlarına ve Tahsin'e olan kırgınlığı devam etmektedir.

Peri'nin Kapadokya'ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır. Peri ise Cihan'a yakın olmanın yollarını arar. Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.

Sumru ve Nihayet'in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer.

SİYAH KALP 32. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SİYAH KALP 32. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden ba