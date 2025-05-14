Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 9. bölüm fragmanı...

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EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret'e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler'in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba'nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler'de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

Eşref'in başa geçmesini engellemek için elinden geleni ardına koymayan Kadir, Nisan'a giderek yaklaşmaya başlamıştır. Aşk ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kadir, her zaman yanında durmaya söz verdiği Eşref'e ihanet etmeyi göze alabilecek midir?

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Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.