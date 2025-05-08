Süper Loto çekildi mi? Süper Loto ne zaman çekilecek? 8 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Mayıs Perşembe Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 6 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2025- 12:32