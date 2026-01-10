Fenerbahçe'de yeni transfer Matteo Guendouzi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre teknik direktör Domenico Tedesco Fransız yıldızı Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray derbisinde ilk 11'de saha sürecek.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yeni transfer Galatasaray karşısında ilk 11'de olacak
Fenerbahçe'de Lazio'dan transfer edilen Fransız futbolcu Matteo Geundouzi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2026 - 17:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 - 17:32